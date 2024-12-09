港股今早低開133點，盤中一度倒升80點，逼近兩萬關，惟之後升勢無以為繼，恒指再度向下，半日跌112點或0.57%，報19753點，大市成交金額866億元；國指跌39點或0.56%，報7096點。恒生科技指數收報4436點，跌0.63%。
大型科技股多數下跌，阿里巴巴（9988）跌1.13%，收報83元；騰訊（0700）跌0.92%，收報408.8元；美團（3690）跌1.29%，收報160.3元；網易（9999）收報145.9元，升2.53%；京東（9618）收報143.1元，跌2.39%；百度（9888）收報84.2元，跌0.88%；快手（1024）晉升藍籌股，收報46.15元，跌3.05%。小米（1810）董事長雷軍於最新視頻中透露，小米SU7 Ultra量產版將於明年3月上市。小米升0.5%，收報30.05元。
新東方（9901）今日首染藍，半日收報48元，跌3.32%，為表現最差藍籌。
美國NDAA最新版本顯示生物安全法案未被列入其中，CRO概念股向上，藥明系受捧。藥明生物（2269）收報18.74元，升8.07%；藥明合聯（2268）收報30.85元，升7.3%；藥明康德（2359）收報59.1元，升8.24%，是升幅最大的藍籌；藥明巨諾（2126）收報1.37元，升3.79%。
百強房企11月業績按月下降16.6%，內房股捱沽。潤地（1109）跌1.89%，收報23.3元；中海外（0688）跌2.17%，收報13.5元；龍湖（0960）收報10.86元，跌3.04%；萬科（2202）收報6.21元，跌4.02%；佳兆業（1638）收報0.201元，跌1.95%；世茂集團（0813）收報1.18元，跌1.67%；雅居樂（3383）收報0.83元，跌2.35%；奧園（3883）收報0.246元，跌3.53%。
利福中國（2136）獲大股東溢價22%提私有化，該股收報0.93元，升24%。
中國建材（3323）擬回購約8.42億股H股，該股收報收報3.66元，升4.57%。
弘浩國際（8375）控股權易手，一度創上市新高，見3元，收報1.74元，升52.63%。
上周五上市的多點數智（2586），股價繼續深潛，收報11.2元，跌18.84%。
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