港股今早低開133點，盤中一度倒升80點，逼近兩萬關，惟之後升勢無以為繼，恒指再度向下，半日跌112點或0.57%，報19753點，大市成交金額866億元；國指跌39點或0.56%，報7096點。恒生科技指數收報4436點，跌0.63%。