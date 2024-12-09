該股今早股價急挫，最低曾見0.249元，跌61%，中午收報0.3元，跌55.2%，半日成交341萬元。

新威國際今年9月宣布，獲控股股東詹培忠溢價96%提全購，復牌後股價一度升3倍。於今年11月29日，詹培忠增持新威國際3592萬股，平均每股作價為0.10港元，總金額為359.2萬港元。增持後最新持股數目約為1.10億股，持股比例為50.86%。

而詹培忠父子捲賣殼案，今早被判串謀欺詐罪成。案情指立法會前議員、亞洲資源控股時任大股東詹培忠，以及其子詹劍崙，涉在2015年期間亞洲資源配售時串謀詐騙聯交所及亞洲資源，並處理犯罪得益4200萬元，事件另涉一名六旬婦。

3人否認串謀欺詐等罪，經審訊後今日（9日）在區院被裁定全部罪名成立。詹氏父子在犯人欄內聞判後表現平靜。

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