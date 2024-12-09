洪橋集團（8137）公布，在今日舉行的股東特別大會上，兩項決議案，即以每股0.08元向控股股東洪橋資本配發45億股新普通股，以及以每股0.08元向執董徐志豪配股2億股新普通股已獲得獨立股東通過。
兩項決議案均有63.6804%或近7.82億的票數通過，有36.3196%或4.46億票反對。
洪橋集團在今年10月17日披露，控股股東洪橋資本告知其已於近期開始內部重組，旨在精簡控股股東集團之架構，進行上述重組後，公司將繼續由李書福控制。
而根據特別授權認購新股份，在10月13日洪橋集團向洪橋資本及徐志豪按每股0.08 元認購公司45億股及2億股，認購股份的總面值為470萬元。
其他報道
恒指跌112點 快手、新東方首染藍 兩股齊跌逾3% 藥明系受捧 藥明康德升8.2%
投資顧問公司Raine Group擬關閉香港辦事處 將員工調往新加坡
比亞迪據報今年首11個月銷量已達全年400萬輛目標 超越福特和本田
李在明：除非尹錫悅辭職 否則韓國股匯將受衝擊 韓股最多跌逾2%
中國11月CPI增長0.2% 低過預期 PPI跌2.5% 跌幅少於預期
恒指低開133點 藥明系逆市走高 藥明生物飈13% 利福中國復牌高開27%
本周焦點：中國據報將召開中央經濟工作會議 美國周三公布CPI數據