兩項決議案均有63.6804%或近7.82億的票數通過，有36.3196%或4.46億票反對。

洪橋集團在今年10月17日披露，控股股東洪橋資本告知其已於近期開始內部重組，旨在精簡控股股東集團之架構，進行上述重組後，公司將繼續由李書福控制。

而根據特別授權認購新股份，在10月13日洪橋集團向洪橋資本及徐志豪按每股0.08 元認購公司45億股及2億股，認購股份的總面值為470萬元。

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