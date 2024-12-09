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AXA安盛伙香港快運推航班延誤參數型保障

AXA安盛香港及澳門與香港快運航空宣布，共同推出航班延誤參數型保障，凡購買U-First優先服務的合資格香港快運旅客，均能免費享受此保障。

據新聞稿，合資格客戶如在航班起飛48小時前購買U-First，可享有航班延誤參數型保障，合資格客戶的航班資料將被自動實時追蹤，無需任何事先登記，如航班延誤達90分鐘或以上，旅客可獲得有效期長達6個月的全球機場貴賓室通行證，或80元現金保障。

AXA安盛指出，香港快運是亞洲第一家為其顧客提供參數型延誤保障的航空公司。AXA 安盛及香港快運自今年年中宣布成為獨家合作伙伴後，已推出多款旅遊保障產品。

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