根據美證交會文件顯示，所發售的200萬股中，160萬股為新股，40萬股為創辦人羅兆明及朱德華旗下公司所出售的舊股。如果成功上市，羅兆明及朱德華二人仍各持45.15%股權或930萬股。

據文件顯示，集資將用於拓展分店及網絡、建設新食品廠房、訓練中心、提升品牌知名度及一般營運等。截至今年6月底，集團盈利44.09萬美元，跌73.87%；收入833.5萬美元，跌18.08%。一品雞煲過去兩年四度派息，合共514.13萬美元。集團計劃上市前再派120萬美元股息，意味羅兆明及朱德華二人合共獲得股息634.13萬美元（約4,946萬港元）。

根據官網，一品雞煲火鍋首間餐廳於2011年6月在荃灣眾安街開幕，現時在全港營運7間分店。集團曾於2019年及2020年在港申請上市。

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