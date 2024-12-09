連鎖雞煲店「一品雞煲火鍋」（The Great Restaurant Development Holdings Limited）擬在美國納斯特克交易所上市，股票代號為「HPOT」，計劃發售200萬股，每股發行價4至6美元，料集資800萬至1,200萬美元（約6,240萬至9,360萬港元），市值約1.03億美元（約8億港元）。
根據美證交會文件顯示，所發售的200萬股中，160萬股為新股，40萬股為創辦人羅兆明及朱德華旗下公司所出售的舊股。如果成功上市，羅兆明及朱德華二人仍各持45.15%股權或930萬股。
據文件顯示，集資將用於拓展分店及網絡、建設新食品廠房、訓練中心、提升品牌知名度及一般營運等。截至今年6月底，集團盈利44.09萬美元，跌73.87%；收入833.5萬美元，跌18.08%。一品雞煲過去兩年四度派息，合共514.13萬美元。集團計劃上市前再派120萬美元股息，意味羅兆明及朱德華二人合共獲得股息634.13萬美元（約4,946萬港元）。
根據官網，一品雞煲火鍋首間餐廳於2011年6月在荃灣眾安街開幕，現時在全港營運7間分店。集團曾於2019年及2020年在港申請上市。
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