渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，中國未來將面臨美國加徵關稅挑戰，但不會採用人民幣大幅貶值方式以應對。此外，中央政府或將推出更多貨幣和財政刺激措施及穩定樓市的政策應對貿易戰。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，預期美元兌人民幣匯率將介於7.3至7.35之間。劉潔預期，內地明年將降低存款準備金率50點子，並調低七天逆回購利率20點子，增加市場流動性。

財赤方面，渣打大中華區高級經濟師劉健恆指出，今年財赤或超千億元高於市場預期，為「周期性因素」，政府收入短期而言不會有大幅上升。由於環球經濟影響，未來幾年政府財政或依然錄得赤字，建議政府通過「節流」，過渡性改善財政狀況。

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