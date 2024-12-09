中央政治局今日召開會議。會議指出，明年要堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統整合、協同配合，實施更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆週期調節，打好政策「組合拳」，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。
會議提到，要以科技創新引領新質生產力發展，建立現代化產業體系。要發揮經濟體制改革牽引作用，推動標誌性改革措施落地見效。要擴大高水準對外開放，穩外貿、穩外資。要有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。若要持續鞏固拓展脫貧成果，統籌推動新型都市化及鄉村全面振興，促進城鄉融合發展。要加大區域戰略實施力度，增強區域發展活力。要協同推動降碳減污擴綠成長，加速經濟社會發展全面綠色轉型。要加強保障和改善民生力度，增強人民獲得感幸福感安全感。
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