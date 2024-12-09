中央政治局今日召開會議。會議指出，明年要堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統整合、協同配合，實施更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆週期調節，打好政策「組合拳」，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。