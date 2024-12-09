中央政治局召開會議，提出中國要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，是2011年以來首次改變貨幣政策立場。會議稱，要充實完善政策工具箱，加強「超常規」逆周期調節，並強調要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。