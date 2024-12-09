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中央政治局召開會議 港股收市升548點 創近一個月新高 成交額2065億元

中央政治局召開會議，提出中國要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，是2011年以來首次改變貨幣政策立場。會議稱，要充實完善政策工具箱，加強「超常規」逆周期調節，並強調要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。

受消息提振，港股午後升幅擴大，最多升過567點，高見20,433點，收市升548點或2.76%，報20414點，見近一個月新高，大市成交金額2065億元，較上日增加26.87%；國指升224點或3.14%，報7360點。恒生科技指數收報4656點，升4.3%。  

藍籌近乎全線向上。大型科技股普遍走高，阿里巴巴（9988）升3.51%，收報86.9元；騰訊（0700）升1.5%，收報418.8元；美團（3690）升5.73%，收報171.7元；小米（1810）升3.51%，收報30.95元；京東（9618）收報152.2元，升3.82%；網易（9999）收報150.9元，升6.04%；百度 （9888）收報87.1元，升2.53%；快手（1024）收報48.45元，升1.79%。

內地金融股向上，內銀走強。工行（1398）升1.47%，收報4.82元；招商銀行（3968）升3.78%，收報38.4元；中國銀行（3988）升2.96%，收報3.83元；建行（0939）升1.62%，收報6.26元。

中資券商股炒上。中金（3908）收報15.2元，升5.85%；海通證券（6837）收報7.29元，升2.97%；中信証券（6030）收報24.5元，升7.93%；中國銀河（6881）收報7.79元，升5.7%；招商證券（6099）收報17.98元，升13.65%；光大證券（6178）收報9.1元，升7.82%；廣發証券（1776）收報11.6元，升4.32%；國泰君安（2611）收報12.26元，升4.25%。

中央政治局揚言要穩住樓市，內房升勢明顯。潤地（1109）升3.79%，收報24.65元；中海外（0688）升2.9%，收報14.2元；龍湖（0960）收報11.94元，升6.61%；萬科（2202）收報6.99元，升8.04%；融創（1918）收報2.89元，升14.68%；佳兆業（1638）收報0.224元，升9.27%；龍光地產（3380）收報1.18元，升5.36%；世茂集團（0813）收報1.36元，升13.33%；雅居樂（3383）收報0.93元，升9.41%；奧園（3883）收報0.27元，升5.88%；旭輝（0884）收報0.375元，升8.7%。

美國NDAA最新版本顯示生物安全法案未被列入其中，CRO概念股向上，藥明系受捧。藥明生物（2269）收報19元，升9.57%；藥明康德（2359）收報59.85元，升9.62%，為表現最好藍籌；藥明巨諾（2126）收報1.39元，升5.3%；藥明合聯（2268）收報31.75元，升10.43%。

藍籌中只有匯控（0005）向下，收市跌0.34%，收報74.3元，為表現最差藍籌。

弘浩國際（8375）控股權易手，一度創上市新高，見3元，收報1.66元，升45.61%。

 

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