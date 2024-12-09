另外，他以中資車企為例，指嘉里物流有部分項目是進駐車企在東南亞地區的廠房，為其提供物流服務，亦會運輸鋰電池貨。他預計，今年東南亞市場的貨運量表現較好，按年升幅以倍計。目前，嘉里物流的綜合物流業務覆蓋9個亞洲國家。

劉健培又表示，集團正在嘗試接觸新領域或服務方案，例如退貨物流，進行品質監管、回收、分配轉售等服務，尤其是歐洲公司由於ESG（環境、社會和公司治理）相關法規的推動，對此類服務的需求增長。同時，集團在本港亦參與了基建物流運輸，例如香港機場三跑興建時用船來運輸材料，而未來北部都會區的基建需求也有存在商機。

他提到嘉里物流與母公司順豐（6936）在中國內地、香港及部分東南亞地區合作模式，是由嘉里物流外判「最後一哩路」（Last Mile）服務予順豐，因其營運成本較低；在海外市場，由於嘉里物流的覆蓋範圍較廣，雙方也會相互協助。

本港有意發展低空經濟發展，劉健培透露，嘉里物流目前仍討論是否會參與相關計劃。