嘉里物流（0636）綜合物流亞洲總裁劉健培會見傳媒時表示，隨著中資企業出海建廠尋找新商機以及減少中美貿易摩擦的潛在風險，公司綜合物流業務（IL）範圍已擴展至墨西哥、迪拜、日本等地，為企業提供更全面的物流支持。即使美國針對墨西哥加徵關稅，中資企業仍可拓展南美市場來抵銷相關影響；而嘉里物流在過去一年已在當地布局。
另外，他以中資車企為例，指嘉里物流有部分項目是進駐車企在東南亞地區的廠房，為其提供物流服務，亦會運輸鋰電池貨。他預計，今年東南亞市場的貨運量表現較好，按年升幅以倍計。目前，嘉里物流的綜合物流業務覆蓋9個亞洲國家。
劉健培又表示，集團正在嘗試接觸新領域或服務方案，例如退貨物流，進行品質監管、回收、分配轉售等服務，尤其是歐洲公司由於ESG（環境、社會和公司治理）相關法規的推動，對此類服務的需求增長。同時，集團在本港亦參與了基建物流運輸，例如香港機場三跑興建時用船來運輸材料，而未來北部都會區的基建需求也有存在商機。
他提到嘉里物流與母公司順豐（6936）在中國內地、香港及部分東南亞地區合作模式，是由嘉里物流外判「最後一哩路」（Last Mile）服務予順豐，因其營運成本較低；在海外市場，由於嘉里物流的覆蓋範圍較廣，雙方也會相互協助。
本港有意發展低空經濟發展，劉健培透露，嘉里物流目前仍討論是否會參與相關計劃。