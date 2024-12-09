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節省審計成本  遠大住工棄畢馬威換天健任核數師

長沙遠大住工（2163）原由會計師行畢馬威擔任公司2024年度國際財務報告準則和中國企業會計準則下的審計師，對公司2024年度財務報表進行審計。但公司最新公布，根據公司經濟情況以及主要業務僅在國內開展的現狀，為進一步整合審計資源、節約審計成本、提高工作效率，建議變更2024年度審計機構為天健國際會計師事務所。

公司在11月28日經董事會審計委員會審議通過及在12月9日經董事會審議通過，董事會建議聘請天健國 際會計師事務所擔任公司2024年度國際財務報告準則和中國企業會計準則下的審計師， 對公司2024年度財務報表進行審計，任期自公司股東大會批准之日起至下一年度股東週年大會時止。

公司指，已就建議變更核數師相關事宜與畢馬威進行了充分溝通。畢馬威已向董事會出具辭任函，自2024年12月9日生效。由於公司尚在收集整理相關審計資料，畢馬威無法及時獲取這些資料以完成審計計劃。因此可能無法合理估計完成2024 年度審計工作所需的時間和成本，並且預計2024年度審計費也將因此大幅增長。 

審計委員會及董事會指，在評估委任天健時，已包括天健在資本市場具有良好的公信力和影響力；天健的專業知識、技術能力及相關資源，包括其為於聯交所上市公司提供審計工作的經驗，熟悉上市規則及資本市場的監管要求；天健與公司有長期的合作的歷史；天健的獨立性及客觀性等。

 

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