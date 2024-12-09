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中國乘聯會：11月新能源乘用車批發銷量升近五成至144萬輛

乘聯會公布，今年11月新能源乘用車批發銷量按年升49.6%至143.8萬輛、按月增4.9%；首11個月批發按年升38.1%至1071.6萬輛。不過，出口按年下降6.3%至8萬輛、按月更跌33.3%；首11個月出口按年升24.6%至116.8萬輛。

從廠商新能源月度批發銷量來看，期內突破萬輛的廠商按年增加2家至20家、按月則減少1家，佔新能源乘用車總量94%。其中比亞迪（1211）錄得50.40萬輛、吉利汽車（0175）12.25萬輛、特斯拉中國7.89萬輛；新勢力「蔚小理」中，理想汽車（2015）錄4.87萬輛，另小米（1810）汽車亦錄2.32萬輛。

乘聯會預計，2025年新春在1月28日，較2024年早13天，加上企業、稅務、車管所等的設備維護及假期安排，導致部分春節前購車在2024年底完成。因為今年頭部企業的銷售完成率較好，預計12月部分廠商銷售轉移至明年1月的規模很大，對歲末年初的銷售有很好的平衡效果。

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