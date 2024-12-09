文章日期：2024年12月9日 17:52
港交所股權披露網頁顯示，騰訊（0700）大股東Prosus於上周五（12月6日）以平均價每股約410.0358元沽售47.4萬股，套現約1.94億元。
上述交易完成後，Prosus於騰訊持股比例由24.01%降至23.99%。
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