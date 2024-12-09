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萊爾斯丹第三財季同店銷售跌27%

萊爾斯丹（0738）公布，截至今年11月底止第三財季，自營零售業務總銷售按年下跌 45.4%，同店銷售下跌27.1%。電子商貿業務方面，期內總銷售下跌9.7%。

截至今年11月底，集團於中國內地共設有187間零售店舖，較去年同日店舖數目淨減 少110間。其中包括位於中國內地的165間自營店舖及22間特許經營店舖。

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