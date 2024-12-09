截至今年11月底，集團於中國內地共設有187間零售店舖，較去年同日店舖數目淨減 少110間。其中包括位於中國內地的165間自營店舖及22間特許經營店舖。

其他報道

丘鈦科技11月攝像頭模組銷售升10%至4161萬件

Prosus上周減持騰訊套現1.94億 持股跌穿24%

今海醫療被證監點名股權高度集中 街貨僅9.8%

金管局：進一步開放香港零售銀行實體銀行設施一站式數據

比亞迪11月批發銷量增67% 今年有望超400萬輛目標

中國乘聯會：11月新能源乘用車批發銷量升近五成至144萬輛

毛戈平暗盤開報36元 高上市價兩成

節省審計成本 遠大住工棄畢馬威換天健任核數師

中美貿易摩擦升溫 嘉里物流：已布局中東美洲

中央政治局召開會議 港股收市升548點 創近一個月新高 成交額2065億元

中央政治局：明年要實施更積極的財政政策及適度寬鬆的貨幣政策

中央政治局召開會議 港股升逾300點 升破2萬點大關

渣打料今年中國GDP增4.8% 明年預期為4.5%

【有片：埋身擊】三大美國銀行股走勢反覆回軟 現水平不宜買入

A股三大指數低收 創板指跌0.8%

瑞銀CEO：關稅及地緣政治升溫 或增明年金融市場風險

一品雞煲火鍋擬赴美上市 集資最多9360萬元

AXA安盛伙香港快運推航班延誤參數型保障

天瑞水泥復牌後爆升12倍 聯交所今決定不除牌

洪橋集團：配股議案獲通過 重組後公司將續由李書福控制

詹培忠旗下新威國際今早急瀉55% 午後停牌

天瑞水泥午後復牌 聯交所決定不除牌

恒指跌112點 快手、新東方首染藍 兩股齊跌逾3% 藥明系受捧 藥明康德升8.2%