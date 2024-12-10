市場觀望美國本周稍後公布的通脹數據，美股三大指數低收。道瓊斯工業平均指數收跌240點或0.54%，報44401點。標普500指數收跌37點或0.62%，報6052點。納斯達克綜合指數收跌123點或0.62%，報19736點。