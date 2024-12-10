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美股三大指數低收 道指跌240點 中國金龍指數漲8％

市場觀望美國本周稍後公布的通脹數據，美股三大指數低收。道瓊斯工業平均指數收跌240點或0.54%，報44401點。標普500指數收跌37點或0.62%，報6052點。納斯達克綜合指數收跌123點或0.62%，報19736點。

中央政治局會議提出，明年實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，擴大國內需求，穩住樓市股市。納斯達克中國金龍指數收漲8.54%，報7425點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報246.75元，升1.61%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報175.37元，升0.37%，亞馬遜(美：AMZN)收市報226.09元，跌0.41%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報613.57元，跌1.63%，英偉達(美：NVDA)收市報138.81元，跌2.54%，微軟(美：MSFT)收市報446.02元，升0.55%，Tesla (美：TSLA)收市報389.79元，升0.14%。

歐洲股市個別發展，歐洲STOXX 600指數收漲0.15%，報521點。德國DAX指數收跌0.19%，報20345點；法國CAC 40指數漲0.72%，報7480點；英國富時100指數收漲0.53%，報8352點。

 