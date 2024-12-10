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港股ADR指數升413點 騰訊大股東Naspers減持　持股降至23.99%

美股三大指數下跌，港股ADR指數按比例計，收報20,827點，升413點或2.02%。

個股ADR普遍走高，騰訊（0700）ADR折合報429.85元，較港收市價高2.64%。阿里巴巴（9988）ADR折合報89.7元，較港收市價高3.23%。匯豐（0005）ADR折合報74.54元，較港收市價高0.33%。美團（3690）ADR折合報179.48元，較港收市價高4.53%。

焦點股份及板塊

內地高端美妝集團毛戈平（1318）今日首掛。

無人機股：據悉中國開始切斷對歐美軍援烏克蘭無人機的零件供應，大範圍出口限制將至汽汽車股：中國11月份狹義乘用車零售銷量按年增長16.5%，按月增加7.1%

消費股：中國總理李強承諾千方百計擴大內需、提振消費

小米集團 （1810）：小米預計明年六七月上市新款電動車型YU7

中國信達 （1359）：中國據悉考慮在幾周內把信達股權劃轉至中央匯金

騰訊 （0700）：Naspers對騰訊的持股比例從24.01%降至23.99%

龍湖集團 （0960）：龍湖集團11月合約銷售額按年下降19%

丘鈦科技 （1478）：丘鈦科技11月攝像頭模組銷售數量成長9.6%

融信中國 （3301）：融信中國11月合約銷售額7.887億元人民幣

                        