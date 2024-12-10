中央政治局會議提出，明年實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，擴大國內需求，穩住樓市股市。港股今早大幅高開655點或3.22%，升穿21000大關，開報21070點，大市成交金額83億元；國指今早高開254點或3.46%，報7615點。恒生科技指數開市報4854點，升4.24%。
大型科技股普遍走高，阿里巴巴（9988）升5.01%，報91.25元；騰訊（0700）遭大股東Naspers減持，仍升2.67%，報430元；美團（3690）升6%，報182元；小米（1810）升3.88%，報32.15元；百度（9888）開市報90.15元，升3.5%；快手（1024）開市報50.1元，升3.41%；京東（9618）開市報160.9元，升5.72%；網易（9999）開市報159元，升5.37%。
內房股持續強勢，中海外（0688）開市報14.98元，升5.49%；華潤置地（1109）開市報25.75元，升4.46%；龍湖（0960）開市報12.66元，升6.03%；融創（1918）開市報3.29元，升13.84%；萬科（2202）開市報7.45元，升6.58%；佳兆業（1638）開市報0.249元，升11.16%；世茂集團（0813）開市報1.52元，升11.76；雅居樂（3383）開市報1.03元，升10.75%；奧園（3883）開市報0.3元，升11.11%；旭輝（0884）開市報0.41元，升9.33%。
汽車股升勢凌厲。吉利（0175）一度創52周高，開市報16.2元，升5.06%；比亞迪（1211）開市報286.8元，升4.75%；蔚來（9866）開市報40.7元，升6.68%；小鵬（9868）開市報55.7元，升6.2%；理想（2015）開市報95元，升3.37%。
「凍資王」毛戈平（1318）首掛開報47.65元，較招股價29.8元高近60%。
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