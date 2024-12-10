中央政治局會議提出，明年實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，擴大國內需求，穩住樓市股市。港股今早大幅高開655點或3.22%，升穿21000大關，開報21070點，大市成交金額83億元；國指今早高開254點或3.46%，報7615點。恒生科技指數開市報4854點，升4.24%。