moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

OSL集團1.3億元收購立陶宛及意大利數字資產及區塊鏈平台業務

OSL集團（0863）公布，以總代價1699.9萬美元（約1.32億港元）收購歐洲數字資產及區塊鏈平台業務。

收購由兩單交易組成，OSL向Teo Jing Wei收購新目標公司及意大利目標公司Saintpay S.R.L。歐洲收購事項代價合共為699.9萬美元(約5,450萬港元)，其中489.9萬美元以現金(約3,820萬港元)支付，另210萬美元(約1,630萬港元)透過配發並發行200.32萬股代價股份支付，每股代價股份發行價8.156元，相當於昨日(9日)收市價8.18元折讓約0.29%。

新目標公司為將於歐盟成員國內註冊成立的公司。立陶宛附屬主要從事數字資產及區塊鏈平台業務，並為一家持牌加密貨幣交易所及託管錢包服務供應商，於立陶宛持有VASP註冊，提供與加密貨幣交易、購買及銷售相關的服務。

Saintpay S.R.L主要從事提供虛擬貨幣及數字投資組合服務。由於Saintpay S.R.L自註冊成立以來一直並無營業，且僅於2024年10月24日方開始營業，故Saintpay S.R.L並無錄得重大除稅前及除稅後收益及虧損，亦無重大資產及負債。Saintpay S.R.L之直接全資附屬為Saint Pay HK。

OSL表示，集團主要於香港從事數字資產及區塊鏈平台業務，是次收購旨在通過投資優質目標及與當地伙伴建立業務合作伙伴關係，來擴大其在各地區的業務。