收購由兩單交易組成，OSL向Teo Jing Wei收購新目標公司及意大利目標公司Saintpay S.R.L。歐洲收購事項代價合共為699.9萬美元(約5,450萬港元)，其中489.9萬美元以現金(約3,820萬港元)支付，另210萬美元(約1,630萬港元)透過配發並發行200.32萬股代價股份支付，每股代價股份發行價8.156元，相當於昨日(9日)收市價8.18元折讓約0.29%。

新目標公司為將於歐盟成員國內註冊成立的公司。立陶宛附屬主要從事數字資產及區塊鏈平台業務，並為一家持牌加密貨幣交易所及託管錢包服務供應商，於立陶宛持有VASP註冊，提供與加密貨幣交易、購買及銷售相關的服務。

Saintpay S.R.L主要從事提供虛擬貨幣及數字投資組合服務。由於Saintpay S.R.L自註冊成立以來一直並無營業，且僅於2024年10月24日方開始營業，故Saintpay S.R.L並無錄得重大除稅前及除稅後收益及虧損，亦無重大資產及負債。Saintpay S.R.L之直接全資附屬為Saint Pay HK。

OSL表示，集團主要於香港從事數字資產及區塊鏈平台業務，是次收購旨在通過投資優質目標及與當地伙伴建立業務合作伙伴關係，來擴大其在各地區的業務。