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內地11月美元計出口增6.7% 進口跌3.9% 皆遜預期

中國海關總署公布，今年首11個月，貨物貿易進出口總值39.79萬億元人民幣（下同），按年升4.9%。其中出口23.04萬億元，增長6.7%；進口16.75萬億元，增長2.4%。以美元計價，首11個月，中國進出口總值5.6萬億美元，增長3.6%。其中，出口3.24萬億美元，增長5.4%；進口2.36萬億美元，增長1.2%。

以美元計價，中國11月出口年增6.7%，遜市場預期8.7%；進口跌3.9%，預期錄得增長0.9%。貿易順差974.4億美元。

今年前11個月，東盟爲內地第一大貿易伙伴，期內與東盟貿易總值爲6.29萬億元，增長8.6%，佔內地外貿總值的15.8%。其中，對東盟出口3.74萬億元，增長12.7%；自東盟進口2.55萬億元，增長3%。

歐盟爲內地第二大貿易伙伴，期內與歐盟貿易總值爲5.09萬億元，增長1.3%，佔12.8%。其中，對歐盟出口3.34萬億元，增長3.8%；自歐盟進口1.75萬億元，下降3.3%。