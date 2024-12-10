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港股升204點 騰訊跌0.2% 藥明系回調 藥明康德跌2.7% 毛戈平首掛升78%

中央政治局會議定調明年貨幣政策「適度寬鬆」，帶動A股港股造好，港股開市即站上21000點大關，惟內地上月進出口數據遜預期，港股升幅收窄，半日升204點或1%，報20618點，大市成交金額1548億元，北水淨沽13.5億元；國指升63點或0.86%，報7424點。恒生科技指數收報4693點，升0.79%。      

藍籌59隻升，23隻下跌。華潤萬象生活（1209）升4.8%，為半日表現最好藍籌。

大型科技股個別發展，阿里巴巴（9988）升1.67%，收報88.35元；騰訊（0700）遭大股東減持，半日跌0.19%，收報418元；美團（3690）升百度（9888）收報87.35元，升0.29%；小米（1810）升1.13%，收報31.3元；快手（1024）收報48.2元，跌0.52%2.1%，收報175.3元；百度（9888）收報87.35元，升0.29%；京東（9618）收報156.6元，升2.89%；網易（9999）收報155.8元，升3.25%。

國內航線需求維持復蘇，內地三大航空股向上。國航（0753）收報5.55元，升3.35%；南航（1055）收報4.34元，升2.84%；東航（0670）收報2.85元，升3.64%。國泰（0293）收報9.76元，升0.21%。

昨日大漲的生物科技股回調，藥明系走低。藥明生物（2269）收報18.72元，跌1.47%；藥明康德（2359）收報58.25元，跌2.67%，為表現最差藍籌；藥明巨諾（2126）收報1.34元，跌3.6%；藥明合聯（2268）收報32.05元，升0.94%。

內房股回吐。中海外（0688）收報14.14元，跌0.42%；華潤置地（1109）收報24.55元，跌0.41%；龍湖（0960）收報12.1元，升1.34%；萬科（2202）收報6.91元，跌1.14%；融創（1918）收報2.86元，跌1.04%；雅居樂（3383）收報0.92元，跌1.08%；時代中國（1233）收報0.39元，跌3.7%；旭輝（0884）收報0.37元，跌1.33%；富力（2777）收報1.78元，跌0.56%。

「凍資王」、內地高端美妝集團毛戈平（1318）今日首掛，收報53.1元，升78.19%。

 

 

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