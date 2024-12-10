中央政治局會議定調明年貨幣政策「適度寬鬆」，帶動A股港股造好，港股開市即站上21000點大關，惟內地上月進出口數據遜預期，港股升幅收窄，半日升204點或1%，報20618點，大市成交金額1548億元，北水淨沽13.5億元；國指升63點或0.86%，報7424點。恒生科技指數收報4693點，升0.79%。