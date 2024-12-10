該公司指出，為了維持良好企業管治，董事局認為應於一段適當時間後考慮輪換公司之核數師。由於畢馬威已出任公司核數師連續八個財政期間，董事局與畢馬威討論了輪換計劃，畢馬威同意辭任公司核數師之職務。

畢馬威已於辭任函中確認，其認為概無有關其辭任之情況應告知公司股東或債權人。董事局並不知悉公司與畢馬威之間有任何意見分歧，除上文所披露者外亦不知悉有 關畢馬威辭任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事局及公司審核委員會預計，更換核數師將不會對集團截至今年12月底止年度審核產生任何重大影響。董事局謹此衷心感謝畢馬威於過去數年為本集團提供其專業及優質服務。

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