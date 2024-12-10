據新聞稿，此次出售的住宅單位均位於項目內前排的兩座臨江住宅，面積分別為約278平方米和約388平方米；其中兩套珍稀頂樓大單位，面積分別為約557平方米及745平方米。每套平均售價約為人民幣5,800萬元，單價為每平方米16.98萬元人民幣。

太古地產董事—住宅業務杜偉業表示，對這次銷售成績感到振奮，彰顯了市場對優質住宅項目的認可，及對太古地產與陸家嘴集團品牌的信賴。此佳績突顯了上海市場對高端住宅產品的強勁需求和購買力，反映出上海住宅市場的非凡韌性，及高質量發展的新趨勢。此次開售成功得益於項目一線濱江的位置優勢、便捷的交通以及世界級的規劃設計，這些優勢均源於公司秉持的社區營造理念。

陸家嘴太古源 源邸的更多住宅單位將於2025年陸續發售。

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