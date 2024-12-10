moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

太古地產：上海陸家嘴太古源源邸首批單位已售逾九成

太古地產（1972）公布，公司與陸家嘴集團合作發展的內地首個住宅項目「陸家嘴太古源 源邸」開售反應熱烈，首批50套單位中已售出47套。

據新聞稿，此次出售的住宅單位均位於項目內前排的兩座臨江住宅，面積分別為約278平方米和約388平方米；其中兩套珍稀頂樓大單位，面積分別為約557平方米及745平方米。每套平均售價約為人民幣5,800萬元，單價為每平方米16.98萬元人民幣。

太古地產董事—住宅業務杜偉業表示，對這次銷售成績感到振奮，彰顯了市場對優質住宅項目的認可，及對太古地產與陸家嘴集團品牌的信賴。此佳績突顯了上海市場對高端住宅產品的強勁需求和購買力，反映出上海住宅市場的非凡韌性，及高質量發展的新趨勢。此次開售成功得益於項目一線濱江的位置優勢、便捷的交通以及世界級的規劃設計，這些優勢均源於公司秉持的社區營造理念。

陸家嘴太古源 源邸的更多住宅單位將於2025年陸續發售。

其他報道

旭輝上月合同銷售22.7億人幣 跌四成

港股升204點 騰訊跌0.2% 藥明系回調 藥明康德跌2.7% 毛戈平首掛升78%

滬深三大指數半日向上 滬指一度上試3500點 收漲1.6%

港元拆息全線向上 一個月HIBOR連升2日

內地11月美元計出口增6.7% 進口跌3.9% 皆遜預期

字節跳動旗下TikTok據報就「不賣就禁」法案申請臨時禁制令

「凍資王」毛戈平首掛 曾飈87%

英偉達回應遭反壟斷調查：樂意回答監管機構任何問題

ESR分拆基礎設施公募REITs每基金單位發售價為2.628元人幣

憧憬中央撐經濟 A股三大指數齊大幅高開 上證指升近2.6%

恒指高開655點 升穿21000點大關 騰訊高開3% 毛戈平首掛高開近六成

OSL集團1.3億元收購立陶宛及意大利數字資產及區塊鏈平台業務

美國國會擬禁止大疆和道通智能在美銷售新型無人機

港股ADR指數升413點 騰訊大股東Naspers減持　持股降至23.99%

毛戈平超購918倍 一手中籤率100%

美股三大指數低收 道指跌240點 中國金龍指數漲8％

 