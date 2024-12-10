內地傳媒新浪科技報道，德銀舉辦的投資者會議上，特斯拉（美：TSLA）投資者關係負責人Travis Axelrod宣布，將於明年上半年推出名為「Model Q」的新車型，補貼後價格將低於3萬美元。
據報道，Model Q的海外起售價約為25,000美元，而在中國，由特斯拉上海工廠生產的車型價格可能會更加親民，降至14萬元人民幣左右。這一價格不僅遠低於特斯拉目前在售的最便宜車型——中國版Model 3（起售價格為23.19萬元，約合3.18萬美元），也遠低於市場上許多同級別的新能源汽車。
特斯拉表示，Model Q的推出旨在進一步擴大中國市場的影響力，並通過增加車型種類來滿足不同消費者的需求。該車廠希望2025年望通過在中國推出更多車型，包括三排長軸距Model Y等，實現20%至30%的銷售額增長。
報道指，Model Q的內部代號為「Redwood」，車身長度約為3988毫米，比Model 3小了15%，重量也減輕了約30%。這一小巧輕便的車型預計將吸引大量對價格敏感的消費者。
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