過去一年，李嘉誠持續向醫療健康項目捐款，早前李嘉誠基金會便向香港大學和香港中文大學捐贈兩部治療肝癌的設備，並承諾提供600萬美元用於購買設備、治療20名患者的費用以及人員培訓。另外，基金會早前亦捐助1100萬英鎊（約1.08億港元）予英國劍橋大學，支持早期癌症研究所的大樓重建。基金會今年2月向美國史丹佛大學捐贈了1500萬美元（約1.16億港元），用於培養企業家（特別是健康科學和技術領域）的企業家，並支持免疫相關和神經遺傳疾病的療法研究。

另外，周凱旋透過旗下基金會，在今年9月至11月期間，向明年應考DSE全港女同學，每人發放3300元，資助報考6科文憑試的費用等。該基金會亦於2月向新加坡最大的公共醫療機構SingHealth捐贈了74.4萬美元，為經濟困難的女性提供先進的癌症治療補貼。

其他上榜包括小米董事長雷軍，他向武漢大學捐贈13億元人民幣；「UNIQLO」母企迅銷（6288）創辦人兼董事長柳井正，向加州大學洛杉磯分校的日本人文學科研究，提供3100萬美元資助。

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