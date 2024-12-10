由2024年11月15日至12月30日，中銀Visa信用卡合資格持卡人累積繳稅金額滿20000元元或以上，可獲50元現金回贈，回贈金額繳稅金額遞增，累積滿30萬元或以上可獲高達888元現金回贈。已登記之Visa持卡人需於2024年11月至12月累積簽賬滿4,000元。

東亞Visa信用卡則以飛行里數作招徠，合資格持卡人累積繳費（包括稅款、水電煤、學費、保費等賬單） 及零售簽賬滿指定金額要求，可獲高達52,000里數。推廣日期由即日起至2024年12月30日。

匯豐Visa信用卡方面，由即日起至2025年2月28日，累積繳稅金額滿30,000元或以上，可獲額外50元「獎賞錢」；累積滿20萬元或以上可獲高達400「獎賞錢」。推廣活動只適用已成功登記的特選Visa持卡人，並需於推廣期內累積簽賬金額滿10,000元或以上 。

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