港股今早一度升逾600點，惟午後未能延續升勢，三大指數呈高開低走之勢。恒指收市跌102點或0.5%，報20311點，失守50天線，結束兩連升。大市成交金額2475億元，較上日增加19.86%，北水南下合計淨流出103.24億元。國指跌54點或0.74%，報7306點。恒生科技指數收報4591點，跌1.39%。
藍籌23隻升，56隻下跌，4隻無升跌，其中金沙中國（1928）升2.43%，收報21.1元，是升幅最大的藍籌；信義光能（0968）跌4.97%，收報3.25元，為表現最差藍籌。
大型科技股個別走，阿里巴巴（9988）跌0.35%，收報86.6元；騰訊（0700）跌1.81%，收報411.2元；美團（3690）升0.06%，收報171.8元；小米（1810）無升跌，收報30.95元；百度（9888）收報85.55元，跌1.78%；快手（1024）收報47.15元，跌2.68%；京東（9618）收報153.3元，升0.72%；網易（9999）收報151.2元，升0.2%。
內地監理機關要求投行協助加快企業在香港上市，港交所（0388）收報308.4元，跌1.03%。
中資券商股午後跌幅持續擴大，招商證券（6099）收報16.16元，跌10.12%；中金（3908）收報14.42元，跌5.13%；海通證券（6837）收報7.13元，跌2.19%；中信証券（6030）收報23.05元，跌5.92%；中國銀河（6881）收報7.46元，跌4.24%；光大證券（6178）收報8.57元，跌5.82%；廣發証券（1776）收報11.2元，跌3.45%。
內房股轉跌。中海外（0688）收報13.82元，跌2.68%；龍湖（0960）收報11.44元，跌4.19%；華潤置地（1109）收報24.1元，跌2.23%；萬科（2202）收報6.6元，跌5.58%；融創（1918）收報2.61元，跌9.69%；佳兆業（1638）收報0.215元，跌4.02%；世茂集團（0813）收報1.25元，跌8.09%；雅居樂（3383）收報0.88元，跌5.38%；時代中國（1233）收報0.35元，跌13.58%；奧園（3883）收報0.26元，跌3.7%；旭輝（0884）收報0.35元，跌6.67%。
賀歲檔將至，影業股逆市向上。阿里影業（1060）收報0.475元，升4.4%；貓眼娛樂（1896）收報8.85元，升3.27%；IMAX（1970）收報7.8元，升2.23%；中國儒意（0136）收報2.37元，升1.28%；華誼騰訊娛樂（0419）收報0.074元，升1.37%。
新股方面，毛戈平（1318）首日上市大幅上漲，收報52.6元，較招股價升76.51%。
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