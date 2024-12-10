港股今早一度升逾600點，惟午後未能延續升勢，三大指數呈高開低走之勢。恒指收市跌102點或0.5%，報20311點，失守50天線，結束兩連升。大市成交金額2475億元，較上日增加19.86%，北水南下合計淨流出103.24億元。國指跌54點或0.74%，報7306點。恒生科技指數收報4591點，跌1.39%。