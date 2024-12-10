公告提到，BounceBit平台率先推出全球首個比特幣質押公鏈和CeDeFi基礎設施，並推出流動性托管代幣（LCT）。通過CeDeFi（中心化與去中心化結合的創新金融模式），BounceBit致力於釋放比特幣的完整網絡價值。BounceBit已成功入選香港數碼港孵化計劃，集團將與BounceBit戰略合作，積極探索比特幣增值等相關業務，共建CeDeFi生態系統。

BB代幣於今年5月推出並在幣安發行，至公告日BB代幣市值約1.73億美元，完全流通市值約7.6億美元，集團持有的420萬枚BB代幣市值約150.32萬美元，將從2025年5月起分20個月線性解鎖。

BounceBit項目由Blockchain Capital及Breyer Capital領投，由博雅互動、Binance Labs、NGC Ventures及OKX Ventures等參投。

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