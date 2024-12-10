政府統計處今日發表2023年香港對外直接投資統計數字，政府發言人表示，儘管地緣政治局勢緊張和環球金融狀況偏緊，香港在2023年的直接投資總流入和總流出仍然十分可觀，分別達9549億元和7529億元。
於2023年底，香港的外來直接投資和向外直接投資總存量分別按年上升6.2%至18.3761萬億元及上升3.8%至17.7029萬億元，分別相當於本地生產總值的616%及594%，為全球其中一個主要的對外直接投資目的地及來源地。
上述升幅主要是由於該年內流出往境外企業的直接投資錄得正數，而有接受香港直接投資的境外企業的總市值下跌則抵銷了部分的升幅。
按投資的直接來源地分析，內地是2023年香港直接投資流入的主要來源，達3,858億元。其次為英屬維爾京群島，有3,052億元。按有接受直接投資流入的香港企業集團的主要經濟活動分析，從事投資及控股、地產、專業及商用服務的香港企業集團，在二零二三年吸納了最多的直接投資流入，達5,649億元。
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