聯交所今年延續往年做法，以主題劃分進行審閱，選定若干審閱範疇，包括：被核數師發出非無保留意見的財務報表；重大放債交易；管理層討論及分析；以及根據特定會計準則作出的財務披露等。

聯交所樂見發行人對《上市規則》及會計準則的披露規定的合規率繼續處於高水平。98%發行人在所審閱《上市規則》特定披露規定上的合規率達90%或以上，10條合規率最低的《上市規則》披露規定主要與股份計劃及重大投資有關。

另外，在主題審閱方面，發行人在重大放債活動方面的披露續有改善，所審閱的發行人大都有遵循全部或絕大部分的披露建議。但該所指，有關放債人的客戶資料、集中風險及貸款主要條款；以及非放債人借出公司資金的商業理據，仍有改進空間。

該所又指，可能違反《上市規則》有關須予公布/關連交易及有問題貸款個案的數目持續減少。然而，若干涉及董事不當行為或內部監控失效的個別個案現正在調查中。這些個案涉及貸出款項後不久便出現重大減值；貸款不斷展期而沒有明確的商業理由；或未能採取足夠行動保障發行人於貸款中的權益等。

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