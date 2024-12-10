毛戈平今年7月通過同LVMH旗下Sephora HK（絲芙蘭香港）合作，進駐香港市場。毛戈平化妝品創始人、董事長兼執行董事毛戈平表示，進入香港是公司實現國際化的窗口。但由於東西方人士的美妝風格有較大差異，毛戈平冀未來設立海外研發中心，開創面向國際市場的產品，並滿足不同膚色人士的需求。

公司總裁宋虹佺表示，公司目前已針對開外拓展計劃開始小樣本測試，以「美學出海」行先，邀請包括越南在內的多位海外KOL前往毛戈平化妝學校學習化妝技藝，之後將會逐步做到「產品連接」。另外，公司在東南亞、日本及新加坡都進行了初步探索。

針對近年內地普遍消費降級現象，宋虹佺表示，公司注重向顧客提供高性價比產品及服務，因此即使在消費降級之下，公司業績依然跑贏同業。宋續指，股價造好，代表市場人士對毛戈平品質及努力的認可。未來公司將繼續保持穩健的經營狀況，提升公司內在價值，保持公司的盈利能力及高度透明度，為股東創造更大價值。

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