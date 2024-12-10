報告顯示，香港銀行正大幅提升對金融科技的投資力度，預計2022年至2025年期間的投資額將比2018年至2021年期間增加40%，反映出AI日益增長的重要性。同時，香港銀行計劃到2025年將金融科技人才增加40%，凸顯領域對專業人才的迫切需求。

過去一年，銀行即服務（Banking as a Service，簡稱BaaS）和嵌入式金融為金融服務機構的投資重點。去年BaaS的部署和優化的比例激增至51%，較2022年的33%顯著上升；嵌入式金融服務也呈現強勁增長，從27%急升至43%，數據展示金融行業積極採用新興金融科技。

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