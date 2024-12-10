致同（香港）會計師事務所今日公布《金融科技變革：金融服務的人工智能應用與創新》報告，香港金融行業在生成式人工智能（AI）應用上領先於其他地區，38%的香港金融機構已經將生成式AI應用於日常營運，高於新加坡的16%及全球平均水平26%。生成式AI正在推動香港金融行業轉型，不僅提升了服務質量和營運效率，還激發了商業模式的創新。
報告顯示，香港銀行正大幅提升對金融科技的投資力度，預計2022年至2025年期間的投資額將比2018年至2021年期間增加40%，反映出AI日益增長的重要性。同時，香港銀行計劃到2025年將金融科技人才增加40%，凸顯領域對專業人才的迫切需求。
過去一年，銀行即服務（Banking as a Service，簡稱BaaS）和嵌入式金融為金融服務機構的投資重點。去年BaaS的部署和優化的比例激增至51%，較2022年的33%顯著上升；嵌入式金融服務也呈現強勁增長，從27%急升至43%，數據展示金融行業積極採用新興金融科技。
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