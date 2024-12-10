該集團預計，期間收入按年同期下降約4%，主要原因是隨著港人盛行外出旅遊及北上消費，影響店舖顧客人流，導致收入有所減緩。加上資本市場偏軟，港人消費意欲減低。然而，中央一直支持香港，不斷推出多項惠港措施，包括恢復深圳『一簽多行』，進一步刺激香港零售業。加上政府積極推動房屋供應和引入人材，圴為其帶來不少潛在商機。其將配合這些新措施，積極加速推進調整產品組合，同時提供顧客生活便利，為收入注入新動能。

國際家居零售更指，已經通過一系列嚴緊的成本控制措施，其中包括嚴格的預算管理、優化及精簡員工隊伍，有關措施已見成效。租金成本方面，通過加大力度與業主協商到期租約亦初見成效，由於他們大部份租約均為3年期，預期將在未來一兩年的財務表現中充分體現。其相信這些努力對長期財務表現及穩健至關重要。

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