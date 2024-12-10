集團指，控股股東擁有權益的股份將不會構成計劃股份的一部分，亦不會予以註銷。現時控股股東持股79.35%，至於董事及復星國際董事實益控制或支配超過182.33萬股股份或0.15%。於私有化計劃生效後，復星國際及復星控股將分別擁有本公司約98.44%及1.56%的權益，而且股份於聯交所的上市地位將同時被撤銷。

按每股7.8元私有化價格計算，假設於記錄日期或之前將不會發行任何其他新的股份或授出任何新的股份激勵，全面實施該建議所需支付的最高總額將為23.37億元。

公司又指，今次擬議私有化是透過自身的內部現金資源及或由法國東方匯理銀行、法國外貿銀行香港分行及德意志銀行香港分行安排的對外債務融資，以撥付該建議及股份激勵建議項下的全數應付現金代價。

公司表示，意向是讓集團繼續經營其現有業務，而公司亦並無任何計劃對其業務，包括重新調配集團的任何固定資產，或繼續聘用集團的僱員。

今次私有化是為長期充分實現集團的平台價值，公司旨在成功轉型為輕資產運營模式，並繼續投資其核心業務以建立可持續增長引擎。

復星旅文指，作為上市公司實施及最終完成該等舉措仍需投入大量時間及精力，包括取得股東批准及因應上述活動導致的潛在短期盈利波動而管理公眾投資者不確定性及期望。 此外，倘落實撤銷股份的上市地位，將使公司得以節省與股份上市合規相關的成本及開支。

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