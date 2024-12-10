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IATA上調全球航空公司全年盈利預測至315億美元

國際航空運輸協會（IATA）再度上調全球航空公司今年盈利預測，由305億美元升至315億美元（約2457億港元），並預計明年行業收入首次升穿1萬億美元，按年增4.4%，而盈利料將增至366億美元（約2854.8億港元）。IATA理事長威利沃爾什（Willie Walsh）表示，即使預計明年會是豐收之年，但盈虧之間的緩衝空間也只是每位旅客7美元利潤，航空公司必須持續嚴密關注每項成本。

IATA指出，就RPK（收入客公里）而言，亞太地區是最大市場，中國的客運量佔該地區的 40%以上。 今年RPK 增長18.6%，部分原因是中國、越南、馬來西亞和泰國等幾個國家放寬了入境簽證要求，刺激了市場需求。然而，中國航空公司指出，由於供應鏈問題、國內市場供應過剩以及中美航班量每周僅限 100 個，比疫情前低三分之一，今年上半年出現淨虧損，今年亞太地區的收益率也出現最大跌幅。IATA預計，明年由於強勁的需求和不斷增長的載客率，獲利能力或將略有改善。

IATA預計亞太區區內航空公司今年盈利約32億美元（約249.6億港元），但利潤率僅1.3%，低於全球平均的3.3%。另外，每運載一名乘客只能賺1.8美元，低於行業平均的6.4美元，亦是6大地區中次差，僅優於非洲。