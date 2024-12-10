財經事務及庫務局局長許正宇表示：「香港作為主要的國際金融中心及綠色和可持續金融樞紐，正持續採取措施，透過遵守國際標準和最佳範例來鞏固競爭力。我們推出路線圖，全面採用ISSB準則，清晰彰顯我們的決心，為實現全球綠色轉型，繼續在促進綠色和可持續投融資上擔當領導角色。本路線圖為香港公眾責任實體就可持續匯報提供具透明度及清晰的路徑。財庫局將聯同金融監管機構及持份者，繼續透過加強技能培訓及推動科技方案的應用，支持香港可持續披露準則（香港準則）的實施。」。

根據路線圖，香港會計師公會正以全面銜接ISSB準則為基礎，制訂香港準則。會計師公會已就初稿進行公眾諮詢，並獲得普遍支持，目標於今年底前發布香港準則的最終文本，並於明年8月1日起生效。同時由明年一月一日起，所有主板發行人均須以「不遵守就解釋」為基礎，披露參照《國際財務報告可持續披露準則第2號——氣候相關披露》的新氣候規定所要求的相關信息。由2026年1月1日起，恒生綜合大型股指數成分股的發行人（大型股發行人）更必須按新氣候規定作強制披露。港交所（0388）將於2027年就強制要求上市公眾責任實體按香港準則作可持續匯報諮詢市場意見，並預期於2028年1月1日起以按相對稱的方式實施。相關金融監管機構將要求具有重要影響力的金融機構，即非上市公眾責任實體不遲於2028年應用香港準則。

路線圖也詳述香港為支持可持續披露發展全面生態圈的藍圖，涵蓋可持續核證、數據與科技及技能培訓。在可持續核證方面，會計及財務匯報局（會財局）將與相關金融監管機構和持份者合作，推動香港可持續核證監管制度的發展，並透過採納國際準則，促進高質量核證。在數據與科技方面，綠色和可持續金融跨機構督導小組成員將繼續多管齊下促進可持續披露和提升數據質量，包括推動發展綠色金融科技、推出免費的數據工具，以及擴大香港可持續金融分類目錄等。至於在技能培訓方面，督導小組成員和會計師公會將繼續推動與ISSB準則的銜接，並支持本地、區域和國際間的技能培訓。

路線圖是在督導小組的支持下，透過由財庫局和證監會共同領導的專責工作小組所制訂。工作小組成員包括金融管理局、保險業監管局、強制性公積金計劃管理局、會財局、港交所和會計師公會。