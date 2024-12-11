中國將於今日啟動經濟工作會議，市場憧憬有利好消息傳出。港股今早小幅高開，恒指今早高開93點或0.46%，報20404點，大市成交金額30億元；國指今早高開37點或0.52%，報7343點。恒生科技指數開市報4613點，升0.46%。