中國將於今日啟動經濟工作會議，市場憧憬有利好消息傳出。港股今早小幅高開，恒指今早高開93點或0.46%，報20404點，大市成交金額30億元；國指今早高開37點或0.52%，報7343點。恒生科技指數開市報4613點，升0.46%。
藍籌58隻升，6隻下跌，19隻無升跌。大型科技股普遍向上，阿里巴巴（9988）升0.81%，報87.3元；騰訊（0700）升0.88%，報414.8元；美團（3690）升0.17%，報172.1元；小米（1810）升1.62%，報31.45元； 網易（9999）開市報152元，升0.53%；百度（9888）開市報86.7元，升1.34%；快手（1024）開市報47.45元，升0.64%；京東（9618）開市報154.5元，升0.78%。
連日上漲的航空股回吐。國航（0753）開市報5.3元，跌0.75%；南航（1055）開市報4.15元，跌0.72%；東航（0670）開市報2.73元，跌1.44%；國泰（0293）開市報9.76元，跌0.31%。
復星旅遊文化（1992）擬回購少數股東股份並從港交所退市，該股今日復牌，開市報7.33元，升83.25%。
商湯（0020）以每股1.5元的價格配售18.65億股股份，開市報1.58元，跌1.25%。
速騰聚創（2498）折讓8%配股，籌2.7億元，開市報29.85元，跌1%。
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