今早台灣傳出日本連鎖便利店 Lawson 擬進軍當地的消息。有台灣網民發現，Lawson 於今年8月在台申請註冊商標，而申請人為「日商羅森股份有限公司」。消息引起不少台灣網民熱烈討論，但有網民指出，其實 Lawson 早於多年前已在台灣註冊商標，相信今次只是例行註冊，以防商標被冒認。
翻查香港知識產權署商標註冊紀錄，發現 Lawson 多年前亦曾在港註冊多個商標，而今年8月底亦有在港遞交商標註冊申請，包括「LAWSON STATION」、「LAWSON」、「羅森 罗森」等商標，申請人為KABUSHIKI KAISHA LAWSON，所在國家為日本，有關商標近日亦已獲批。近年多個日本品牌相繼攻港，未知 Lawson 未來會否有意分一杯羹？本報已向 Lawson 查詢。
Lawson 在日本與7-Eleven、Family Mart 並列為日本三大便利商店品牌，在日本擁有逾1.4萬家分店，提供食品、飲料、化妝品等商品，當中炸雞是最受大眾追捧的商品之一。除了日本，Lawson 分店遍及中國、美國夏威夷、印尼、泰國及菲律賓等，其中內地有約6500家分店，但未有佈局香港及台灣。
其他報道
李澤楷旗下MoneyHero第三季經調整EBITDA虧損擴大至550萬美元
畢馬威料香港今年新股集資額全球排第四 明年集資額可望達1200億元
【有片：埋身擊】加拿大料今晚減息0.5% 美元兌加元升勢將持續
恒指微跌不足1點 內需股逆市造好 海底撈升逾3% 復星旅遊文化飈81%
小儀代言︱MorriSofa：沙田荃灣分店停業 減少租金開支 強調集團非結業
Google據報要求美國政府解除微軟與OpenAI雲服務託管獨家協議
港股小幅高開93點 復星旅遊文化復牌爆升83% 商湯跌逾1%