Lawson 早已在港註冊商標

翻查香港知識產權署商標註冊紀錄，發現 Lawson 多年前亦曾在港註冊多個商標，而今年8月底亦有在港遞交商標註冊申請，包括「LAWSON STATION」、「LAWSON」、「羅森 罗森」等商標，申請人為KABUSHIKI KAISHA LAWSON，所在國家為日本，有關商標近日亦已獲批。近年多個日本品牌相繼攻港，未知 Lawson 未來會否有意分一杯羹？本報已向 Lawson 查詢。

Lawson 在日本與7-Eleven、Family Mart 並列為日本三大便利商店品牌，在日本擁有逾1.4萬家分店，提供食品、飲料、化妝品等商品，當中炸雞是最受大眾追捧的商品之一。除了日本，Lawson 分店遍及中國、美國夏威夷、印尼、泰國及菲律賓等，其中內地有約6500家分店，但未有佈局香港及台灣。

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