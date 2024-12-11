上述股份劃轉完成後，控股股東昆明滇池投資持有的公司股份數將減少至約4.47億股或佔公司股份總額的43.42%，仍為公司控股股東，其所持有的公司剩餘所有股份均受質押╱司法凍結。

滇池水務指，經董事作出一切合理查詢後，雲投融資租賃為雲南省投資（雲投集團）之附屬公司，而雲投集團為公司現有股東，於今日公告日期持有公司H股6477萬股或佔公司股份總額的6.29%。

雲投融資租賃在取得執行裁定書所述的公司2.13億股內資股後，雲投集團及雲投融資租賃將合計持有公司約2.78億股或佔公司股份總額的27.03%，雲投集團及雲投融資租賃將成為公司的主要股東。雲投集團分別由雲南省人民政府資產監督管理委員會持有其90%的股權，雲南省財政廳持有其10%的股權。

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