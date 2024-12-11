昆明滇池水務（3768）公布，收到雲南雲投融資租賃《雲南雲投融資租賃有限公司關於以物抵債獲取昆明滇池水務股份有限公司2.13億股股票的告知函》及隨附的《雲南省昆明市西山區人民法院執行裁定書》，法院裁定公司控股股東「昆明滇池投資」名下持有的昆明滇池水務約2.13億股或佔公司股份總額的20.73%，交付申請人雲投融資租賃抵償其申請執行的款項，並已於12月10日時轉移。
上述股份劃轉完成後，控股股東昆明滇池投資持有的公司股份數將減少至約4.47億股或佔公司股份總額的43.42%，仍為公司控股股東，其所持有的公司剩餘所有股份均受質押╱司法凍結。
滇池水務指，經董事作出一切合理查詢後，雲投融資租賃為雲南省投資（雲投集團）之附屬公司，而雲投集團為公司現有股東，於今日公告日期持有公司H股6477萬股或佔公司股份總額的6.29%。
雲投融資租賃在取得執行裁定書所述的公司2.13億股內資股後，雲投集團及雲投融資租賃將合計持有公司約2.78億股或佔公司股份總額的27.03%，雲投集團及雲投融資租賃將成為公司的主要股東。雲投集團分別由雲南省人民政府資產監督管理委員會持有其90%的股權，雲南省財政廳持有其10%的股權。
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