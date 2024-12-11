港股半日高開低走，恒指半日跌0.94點，報20310點，大市成交金額718億元；國指升6點或0.08%，報7312點。恒生科技指數收報4581點，跌0.23%。
大型科技股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.35%，收報86.9元；騰訊（0700）跌0.44%，收報409.4元；美團（3690）跌0.81%，收報170.4元；小米（1810）跌0.65%，收報30.75元；網易（9999）收報151.4元，升0.13%；百度（9888）收報86.65元，升1.29%；快手（1024）收報47.45元，升0.64%；京東（9618）收報151.7元，跌1.04%。
藍籌中有51隻下跌，30隻上升，創科實業（0669）收報108.6元，跌4.06%，為表現最差藍籌。
生物醫藥B類股走強，微創機器人（2252）收報11.5元，升24.32%；科濟藥業（2171）收報8.98元，升17.39%；歌禮製藥（1672）一度創52周高，見2.09元，收報2.07元，升8.38%。
金價站上2700美元大關，黃金股全線上漲。招金礦業（1818）收報11.56元，升5.47%；紫金礦業（2899）收報15.62元，升0.9%；中國黃金國際（2099）收報40.85元，升4.61%；價值黃金（3081）收報63.5元，升1.11%；山東黃金（1787）收報13.62元，升2.41%。
內需股向好，海底撈（6862）收報17.12元，升3.13%，為表現最好藍籌；九毛九（9922）收報3.97元，升5.03%；呷哺呷哺（0520）收報1.19元，升5.31%；潤啤（0291）收報27元，升1.12%；農夫山泉（9633）收報37元，升3.06%；蒙牛（2319）收報17.8元，升3.01%。
復星旅遊文化（1992）擬回購少數股東股份並從港交所退市，該股今日復牌，收報7.24元，升81%。
商湯（0020）以每股1.5元的價格配售18.65億股股份，收報1.48元，跌1.99%。
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