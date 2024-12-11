今年全年香港共錄得63宗新股上市，集資額達829億元，按年升78%。今年上半年，受高息環境及環球經濟增長放緩影響，本港IPO市場氣氛審慎。下半年市況顯著回暖，錄得33宗上市項目，集資695億元，佔全年集資總額八成以上。

畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌表示，IPO市場回暖主要由數宗大型新股上市項目帶動，當中四宗更名列過去三年的十大上市項目中。預計明年本港將有80宗IPO，集資額介乎1000億至1200億元，平均每宗IPO集資15億元。劉續指，以該集資額計，明年香港或仍將位列全球IPO市場前五名。

至於今年A股市場，共錄得125宗上市項目，集資總額為1191億元人民幣，集資額按年下降68%，上市宗數按年下降61%。A股IPO申請宗數亦大幅縮減，從上年底的779宗減少至今12月8日的293宗。

劉大昌稱，目前內地旨在改善整體資本市場，因此A股明年的IPO活動預計將保持平穩，尋求上市的中國企業或將轉向香港，以接觸更多國際投資者。