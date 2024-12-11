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陳茂波：今年駐港海外、內地公司及初創企業數目同創新高

財政司司長陳茂波在粵港澳大灣區發展工商大會歡迎午宴致詞表示，香港是粵港澳大灣區的中心城市之一，在「一國兩制」下，作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，「國際化」是香港最大優勢之一。其中香港以金融服務最為突出。在香港，資金、數據和人才自由進出，也滙聚了國際頂級的金融機構和人才，從股票市場到債券市場，再到蓬勃的風投創投生態，能為內地以至全球企業的壯大發展提供全條鏈的資金支持；同時，香港也可以作為它們調撥資金、管理財資的中心。

他又指，今年，香港重回全球三大國際金融中心的行列，同時再度被評為全球最自由的經濟體，競爭力也上升至全球第五名。越來越多的海內外企業來港投資興業。今年，駐港海外及內地公司的數目和初創企業數目都創新高，顯示香港是企業的設立和擴展業務的理想地點。

展望未來，會繼續努力推進大灣區的融合發展，為各地的工商界創造更有利的營商環境和更龐大的商機。

他稱，在金融方面，包括持續推進證券和金融市場的改革和跨市場聯通，以匯聚更多的海內外資金和優質的企業；創科方面，會不斷加強對本地創科和數字經濟的系統性投入，因地制宜加快培育新質生產力；貿易方面，在國家推進高水平雙向對外開放之際，香港會用好「超級聯繫人」的角色，更積極連結傳統市場和「全球南方」國家，助力內地企業「走出去」的同時，也把更多的海外企業「引進來」，開拓新的市場和新的增長點。

 

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