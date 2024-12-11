報道指，清盤人已經取得當初購買許家印專機的離岸實體公司的控制權，並把飛機掛牌放售。該飛機型號為空中巴士A319，大小與商用客機相若，現時正停放在廣州。

報道提到，該飛機機齡14年，需要進行一些維修和保養工作。全新時價值約9000萬美元（約7.02億港元），現時估值介乎2500萬至3000萬美元（約1.95億至2.34億港元）。

資料顯示，去年9月，許家印因涉嫌違法被採取強制措施，今年3月被中證監處罰並終身禁入證券市場，有傳他已被移送到深圳一個特殊拘留所。

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