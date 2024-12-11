moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒大清盤人據報放售許家印私人飛機 估值約2億元

英國《金融時報》引述知情人士報道，中國恒大（3333）清盤人正試圖出售創辦人許家印的一架私人飛機，型號為空中巴士A319。

報道指，清盤人已經取得當初購買許家印專機的離岸實體公司的控制權，並把飛機掛牌放售。該飛機型號為空中巴士A319，大小與商用客機相若，現時正停放在廣州。

報道提到，該飛機機齡14年，需要進行一些維修和保養工作。全新時價值約9000萬美元（約7.02億港元），現時估值介乎2500萬至3000萬美元（約1.95億至2.34億港元）。

資料顯示，去年9月，許家印因涉嫌違法被採取強制措施，今年3月被中證監處罰並終身禁入證券市場，有傳他已被移送到深圳一個特殊拘留所。

 

其他報道

IDA伙東亞銀行探索穩定幣應用案例

李澤楷旗下MoneyHero第三季經調整EBITDA虧損擴大至550萬美元

畢馬威料香港今年新股集資額全球排第四 明年集資額可望達1200億元

【有片：埋身擊】加拿大料今晚減息0.5% 美元兌加元升勢將持續

滇池水務控股股東約20.7%股權被裁定轉至雲投融資租賃

恒指微跌不足1點 內需股逆市造好 海底撈升逾3% 復星旅遊文化飈81%

國泰重推尊尚逍遙通 明年兩程商務來回機票低至10273元

滬深三大指數半日向上 滬指升0.22%

港元拆息全線向上 一個月HIBOR連升3日

小儀代言︱MorriSofa：沙田荃灣分店停業 減少租金開支 強調集團非結業

日本城母企國際家居零售曾跌逾6% 昨發盈警料半年少賺38%

深圳二手樓上周簽臨約量達2390伙 創近200周新高

Google據報要求美國政府解除微軟與OpenAI雲服務託管獨家協議

特朗普任命Andrew Ferguson為FTC主席

蘋果據報計劃為智能手表配備衛星通訊功能

A股三大指數今日全線低開 人民幣中間價創1個月高位

港股小幅高開93點 復星旅遊文化復牌爆升83% 商湯跌逾1%

市場觀望中經會 港股ADR指數跌38點 夜期跌1點

寧德時代伙Stellantis西班牙建廠 投資額40億歐元

速騰聚創折讓8%配股 籌2.7億元