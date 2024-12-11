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BBMSL伙Yedpay HK推全新品牌AbbyPay 覆蓋5萬家本地商戶

金融雲支付處理及收單機構交易寶有限公司（The Payment Cards Group Limited、PCG）與樋熥商戶服務有限公司（Black Bear Merchant Services Limited、BBMSL）宣布共同簽署成立全新策略聯盟，建立新品牌及控股公司AbbyPay，AbbyPay將全資持有BBMSL及Yedpay HK。

AbbyPay將借助PCG所持有的Visa、Mastercard、美國運通、銀聯和JCB直接授權的收單行（Acquirer）身份，結合電子支付處理和結算平台A3A及BBMSL的客戶基礎，加強為香港及其他地區商戶提供電子支付收款服務。

這次策略聯盟除了提升市場佔有率，覆蓋本地商戶達至50,000家，以多個品牌服務市場不同要求，加速以支付科技賦能本地商戶，整合本地支付行業。

AbbyPay將在日本、新加坡、馬來西亞及泰國等亞太地區市場提供A3A的服務，通過單一API，為主要發卡機構（例如VISA、MasterCard）、電子錢包網絡及流動支付平台提供直接端點處理。相比傳統支付處理平台，A3A提供低整合費用，以及快速簡單整合、即時結算及實時交易數據洞察等服務。

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