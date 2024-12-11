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恒指連跌兩日 收挫156點 地產股捱沽 恒隆地產跌4% 內需股跑出 海底撈漲3%

恒指午後跌幅擴大，連跌兩個交易日，收市跌156點或0.77%，守住2萬點水平，報20155點，大市成交金額1416億元，較上日減少42.79%，北水錄淨買入72.85億元；國指跌56點或0.78%，報7249點。恒生科技指數收報4531點，跌1.31%。

藍籌26隻升，55隻下跌，2隻無升跌。亞開行降香港今明兩年經濟預測，本地地產股跑輸大市，恒隆地產（0101）跌3.7%，收報6.5元，是跌幅最大的藍籌。長實集團（1113）跌0.62%，收報32.3元；恒地（0012）跌1.96%，收報25元；新地（0016）跌2.55%，收報76.5元。

大型科技股全線下跌，阿里巴巴（9988）跌0.46%，收報86.2元；騰訊（0700）跌0.34%，收報409.8元；美團（3690）跌2.79%，收報167元；小米（1810）跌1.62%，收報30.45元；百度（9888）收報85.5元，跌0.06%；快手（1024）收報46.6元，跌1.17%；京東（9618）收報149元，跌2.8%；網易（9999）收報149.8元，跌0.93%。

內險股跌勢明顯，中國人壽（2628）跌1.91%，收報15.4元；平保（2318）跌2.19%，收報47元；新華保險（1336）收報25.3元，跌3.25%；中國太平（0966）收報12.32元，跌2.84%；中國太保（2601）收報25.2元，跌4.55%。

內需消費股逆市向上，海底撈（6862）收報16.96元，升2.17%，為表現最好藍籌；九毛九（9922）收報3.89元，升2.91%；呷哺呷哺（0520）收報1.19元，升5.31%；華潤飲料（2460）收報13.1元，升3.48%；農夫山泉（9633）收報36.45元，升1.53%；統一企業中國（0220）收報7.5元，升3.16%。消費電子龍頭TCL電子（1070）收報5.63元，升7.44%。

生物科技B類股走勢向好，科濟藥業（2171）一度創52周高，見10.74元，收報10.66元，升39.35%；微創機器人（2252）收報12.14元，升31.24%；歌禮製藥（1672）收報2.09元，9.42%。

金價重上2700美元大關，黃金股普遍向上。中國黃金國際（2099）收報40.65元，升4.1%；招金礦業（1818）收報11.62元，升6.02%；靈寶黃金（3330）收報2.92元，升6.18%；山東黃金（1787）收報13.72元，升3.16%；價值黃金（3081）收報63.42元，升0.99%。

復星旅遊文化（1992）擬回購少數股東股份並從港交所退市，該股今日復牌，收報7.21元，升80.25%。

商湯（0020）以每股1.5元的價格配售18.65億股股份，收報1.47元，跌2.65%。

 

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