睿盛銀行發表2025年展望報告，首席投資官Felix Brill表示，利好全球經濟方面，儘管中國出招支持經濟，成績有待顯現，但是通脹率下跌及減息，均有望帶動消費及經濟。但是美國勞工市場放慢、內房危機尚未完結，加上歐洲勞工市場過盛等利淡因素，繼續影響市場。該行料，全球經濟在明年會有很多方面和2024年類似，並出現不同的增長步調。當中美國經濟出現若干疲勞跡象，歐洲經濟未見扭轉局面重回升軌，中國市場則面對結構性問題。
該行認為，待上台的特朗普政府在面對巨額財政赤字下能否推動削減企業所得稅，及具體徵收關稅措施，仍存在不明朗因素。各國中央銀行減息，會有助經濟發展，但是因為貿易磨擦而導致的經濟不明朗情況，會令各國央行審慎處事。
睿盛銀行指出，市場近期預期美國聯邦儲備局減少減息次數，過於保守，甚至料瑞士中央銀行會劈息至零。若然美國加徵進口稅，其預計會影響美國本地經濟，最終觸發債息波動，影響更有機會擴散至歐洲市場。其會繼續給予美股優於大市評級，並偏好中型市值股。近期資金流出黃金ETF屬健康現象，但是減息等因素，仍有助推動金價高見3000美元。
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