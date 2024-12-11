新東方（9901）公布，楊壯已辭任公司獨立董事職務，自12月16日起生效，其同日亦辭去審計委員會成員、薪酬委員會成員以及提名和公司治理委員會主席的職務。集團同時宣布任命諸葛越為公司獨立董事，自12月16日起生效。諸葛越也被任命為審計委員會成員、薪酬委員會成員、以及提名和公司治理委員會主席。
諸葛越自2023年6月起擔任諾基亞成長基金(NGP Capital)合伙人及於2022年1月起擔任誇克星辰AI創始合夥人。
在此之前，諸葛越於2015年5月至2021年5月擔任Hulu全球副總裁兼中國研發中心總經理，2013年5月至2015年5月她還擔任Landscape Mobile的行政總裁和聯合創始人，其職業生涯早期曾於雅虎和微軟擔任不同職務。
根據公司現行章程，諸葛越將擔任公司董事，直至其任命後的第一次股東週年大會為止，屆時她將有權連選連任。
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