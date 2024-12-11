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新東方獨董楊壯辭職 諸葛越接任

新東方（9901）公布，楊壯已辭任公司獨立董事職務，自12月16日起生效，其同日亦辭去審計委員會成員、薪酬委員會成員以及提名和公司治理委員會主席的職務。集團同時宣布任命諸葛越為公司獨立董事，自12月16日起生效。諸葛越也被任命為審計委員會成員、薪酬委員會成員、以及提名和公司治理委員會主席。