據公告，回購溢價為向中海宏洋地產收取的融資成本，以作為基礎資產轉讓至渤海信托計劃的情況下，由渤海信托向中海宏洋地產預支款項。於中海宏洋地產回購時，將於回購價格中扣減任何已由渤海信托收取之基礎資產回收款。

中海外宏洋指，今次交易及設立渤海信托計劃對集團有利，因其將為集團提供營運資金及業務發展的即時資金，亦使集團能夠滿足流動性發展需求，豐富集團的資金來源，從而提高資金使用效率，增強集團的營運能力。

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