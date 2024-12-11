中海外宏洋（0081）公布，於今年12月11日（今日）全資附屬公司中海宏洋地產與渤海信托訂立基礎資產轉讓及回購協議。據此，中海宏洋地產同意出售基礎資產予渤海信托，代價不多於5億元人民幣。於轉讓日後的第180日，中海宏洋地產將回購渤海信托計劃持有的全部剩餘基礎資產，回購價格為5億元加上回購溢價。
據公告，回購溢價為向中海宏洋地產收取的融資成本，以作為基礎資產轉讓至渤海信托計劃的情況下，由渤海信托向中海宏洋地產預支款項。於中海宏洋地產回購時，將於回購價格中扣減任何已由渤海信托收取之基礎資產回收款。
中海外宏洋指，今次交易及設立渤海信托計劃對集團有利，因其將為集團提供營運資金及業務發展的即時資金，亦使集團能夠滿足流動性發展需求，豐富集團的資金來源，從而提高資金使用效率，增強集團的營運能力。
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