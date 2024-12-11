moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

羚邦集團發行輕鬆喜劇《熊貓計劃》 明日上映

由峨眉電影集團、天津貓眼微影文化傳媒、龍咚咚影業（海口）、雅安文化旅遊集團、海寧愛嘉影業及北京元氣娛樂文化出品，羚邦集團（2230）旗下子公司羚邦娛樂發行的電影《熊貓計劃》，定於明日即12月12日正式上映。《熊貓計劃》的首映禮已於12月9日假圓方戲院舉行。

首映禮請來香港海洋公園行政總裁黃嗣輝為觀眾及來賓致詞，為在座各位報告海洋公園六隻大熊貓的最新近況，並播放大熊貓龍鳳胎「細佬」的珍貴最新片段。接着由羚邦集團主席兼行政總裁趙小燕致謝。支持首映禮的政府官員還包括商務及經濟發展局副局長陳百里，他更祝願《熊貓計劃》及熊貓經濟能為香港帶來更多機遇。

電影為輕鬆動作喜劇，片長99分鐘，影星成龍、《這個殺手不太冷靜》內喜劇演員魏翔、參演過喜劇《你好，李煥英》的史策，均有份幕前演出。

其他報道

恒指連跌兩日 收挫156點 地產股捱沽 恒隆地產跌4% 內需股跑出 海底撈漲3%

澳門銀河中場11月殺數佔最多達23億元

「商品大王」羅傑斯：依持有中國資產 續看好中國資本市場

據報中國考慮允許人民幣在明年貶值

【有片:投資王道】Google推新型量子計算晶片 加密貨幣恐被破解？

BBMSL伙Yedpay HK推全新品牌AbbyPay 覆蓋5萬家本地商戶

恒大清盤人據報放售許家印私人飛機 估值約2億元

上證指數全日轉升0.29% 滬深兩市成交縮至17764億人幣

陳茂波：今年駐港海外、內地公司及初創企業數目同創新高

日本連鎖便利店擬進軍台灣？Lawson早已在香港註冊商標

IDA伙東亞銀行探索穩定幣應用案例

李澤楷旗下MoneyHero第三季經調整EBITDA虧損擴大至550萬美元

畢馬威料香港今年新股集資額全球排第四 明年集資額可望達1200億元