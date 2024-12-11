由峨眉電影集團、天津貓眼微影文化傳媒、龍咚咚影業（海口）、雅安文化旅遊集團、海寧愛嘉影業及北京元氣娛樂文化出品，羚邦集團（2230）旗下子公司羚邦娛樂發行的電影《熊貓計劃》，定於明日即12月12日正式上映。《熊貓計劃》的首映禮已於12月9日假圓方戲院舉行。
首映禮請來香港海洋公園行政總裁黃嗣輝為觀眾及來賓致詞，為在座各位報告海洋公園六隻大熊貓的最新近況，並播放大熊貓龍鳳胎「細佬」的珍貴最新片段。接着由羚邦集團主席兼行政總裁趙小燕致謝。支持首映禮的政府官員還包括商務及經濟發展局副局長陳百里，他更祝願《熊貓計劃》及熊貓經濟能為香港帶來更多機遇。
電影為輕鬆動作喜劇，片長99分鐘，影星成龍、《這個殺手不太冷靜》內喜劇演員魏翔、參演過喜劇《你好，李煥英》的史策，均有份幕前演出。
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