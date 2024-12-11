IR-1 是一個全方位的SaaS平台，提供事故應變服務、持續的攻擊面漏洞評估和自動化網絡投保，其價格只需一般傳統事故應變服務的10%。這項服務將與HGC環電旗下由AI（人工智能） 驅動安全運營中心無縫整合，安全運營中心已升級「Fusion Armor」監控系統，確保其達到最高安全標準，能全天候24/7對潛在威脅進行即時監控與回應，為用戶提供嚴密穩妥的安全保障。增強版的安全運營中心備有如模擬攻擊、掃描漏洞、AI驅動的威脅檢測和事件應對等功能，並結合Blackpanda的IR-1服務，實現快速隔離威脅、抑制損害並有效還原，以保護關鍵資產。

Blackpanda 的行政總裁Gene Yu表示，透過與HGC環電的合作，他們不只應付目前的威脅，更在事故發生前識別和解決問題。HGC環電副總裁 - 統一網絡安全與數碼轉型方案Daniel Ho表示，傳統的被動防禦措施已不足以保護企業免受複雜的網絡威脅。這次與Blackpanda 建立策略聯盟，為他們的解決方案引入更具前瞻性的工具和資源，進一步完善他們的網絡安全框架。

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