草姬是次計劃發行3333.4萬股，10%香港公開發售，招股價介乎3.75元至4.15元，每手800股，一手入場費3353.5元，集資最多1.4億元，主要用於營銷推廣和擴大銷售網絡等，預計下周四（19日）主板掛牌，農銀國際為獨家保薦人。

該公司引入Water Live Wealth Limited、Vital Message及袁子豪為基礎投資者，合共認購2800萬元股份。

根據華盛証券新股認購平台統計，截至下午6時左右，連同孖展，估計草姬已獲超額認購575倍以上。

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