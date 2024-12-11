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金發局建議本港建立「碳市通」 促進跨境碳交易

金發局發表題為《內地碳市場國際化：香港作為國際金融中心的角色》的研究報告，指香港成為碳交易首選之地的潛力仍尚未完全開發，當中建議刺激碳信用的市場需求，建立「碳市通」。

報告指，全球自願性碳市場規模（不包括內地），預計將從目前的7.23億美元增長至2030年的100億至400億美元。與此同時，內地擁有世界上最大的強制性碳市場，預計其自願性碳市場到2030年將增長至100億美元，有望成為全球最大的自願碳市場。

報告指出，內地要達到2030年、2060年的減排目標，仍需要龐大投資，但國際投資者很大程度上仍無法參與內地碳市場，國內強制碳市場碳價亦遠低於發達經濟體水平，強調引入國際投資者可改善全球對內地碳市場的看法及信心，亦可增強營運活力，報告建議，建立類似股票及債券互聯互通的「碳市通」，促進跨境碳交易。

金發局行政總監區景麟相信，香港可成為跨境交易樞紐，加強內地碳市場與國際市場連結。　

金發局主席李律仁表示，香港有潛力透過支持內地日益增長的碳市場國際化，成為區域領先的碳交易中心。此舉符合國家建成有效、有活力且具國際影響力的碳市場的策略。

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